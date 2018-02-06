наверх
06.02.201820:05
Курсы валют НБУ
  • USD27.74- 0.14
  • EUR34.51- 0.33
Рубрики
Ещё
    Россия

    Выборы президента РФ. Обнародована сумма доходов Путина за шесть лет

    (обновлено: )47560
    У действующего президента России Владимира Путина открыто 13 счетов в банках на общую сумму 13 миллионов 824 тысячи 389,84 рубля (примерно 6,6 млн грн).
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Общая сумма доходов действующего президента РФ Владимира Путина за шесть лет, предшествующих году назначения выборов, составила 38,5 миллиона рублей (около 18,5 млн грн), говорится в опубликованной на сайте ЦИК РФ декларации о доходах и имуществе Путина, который был зарегистрирован кандидатом в президенты России на выборах 18 марта 2018 года.

    Путин пошутил про выборы: пойду работать комбайнером. Видео
    Путин пошутил про выборы: пойду работать комбайнером

    Среди основных источников доходов в декларации указаны зарплата, военная пенсия и доход по вкладам в банках.

    У Путина открыто 13 счетов в банках на общую сумму 13 миллионов 824 тысячи 389,84 рубля (примерно 6,6 млн грн). Кроме того, в его распоряжении имеется 230 акций банка "Санкт-Петербург".

    Из недвижимого имущество на Путина зарегистрирована квартира и гараж в Санкт-Петербурге площадью 77 квадратных метров и 18 квадратных метров соответственно. Кроме того, в его пользовании имеется квартира в Москве площадью 153,7 квадратных метра.

    Что касается транспортных средств, Путин владеет двумя автомобилями ГАЗ М21 1960 года выпуска и 1965-го, "Нивой" 2009 года выпуска и прицепом "Скиф" 1987 года выпуска.

    Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания стартовала в декабре 2017 года.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пикет Генконсульства Польши во Львове
    Украина - Польша: Бандера раздора
    Ситуация во Львовской области после снегопада
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Анатолий Матиос
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Главный редактор Интернет-издания Страна. UA. Игорь Гужва во время заседания Апелляционного суда по избранию ему меры пресечения, в Киеве, 14 июля 2017 г.
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину