Выборы президента РФ. Обнародована сумма доходов Путина за шесть лет

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Общая сумма доходов действующего президента РФ Владимира Путина за шесть лет, предшествующих году назначения выборов, составила 38,5 миллиона рублей (около 18,5 млн грн), говорится в опубликованной на сайте ЦИК РФ декларации о доходах и имуществе Путина, который был зарегистрирован кандидатом в президенты России на выборах 18 марта 2018 года.

Среди основных источников доходов в декларации указаны зарплата, военная пенсия и доход по вкладам в банках.

У Путина открыто 13 счетов в банках на общую сумму 13 миллионов 824 тысячи 389,84 рубля (примерно 6,6 млн грн). Кроме того, в его распоряжении имеется 230 акций банка "Санкт-Петербург".

Из недвижимого имущество на Путина зарегистрирована квартира и гараж в Санкт-Петербурге площадью 77 квадратных метров и 18 квадратных метров соответственно. Кроме того, в его пользовании имеется квартира в Москве площадью 153,7 квадратных метра.

Что касается транспортных средств, Путин владеет двумя автомобилями ГАЗ М21 1960 года выпуска и 1965-го, "Нивой" 2009 года выпуска и прицепом "Скиф" 1987 года выпуска.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания стартовала в декабре 2017 года.