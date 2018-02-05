наверх
05.02.201813:10
Курсы валют НБУ
  • USD27.87+ 0.03
  • EUR34.72+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Россия

    "Не гонимся за строгой зеркальностью". Россия о "кремлевском докладе"

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (661)

    (обновлено: )15620
    Как заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков, Москва во вред себе действовать не будет, а ответ последует, когда руководство страны решит, что "этот момент настал".
    Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не будет действовать во вред себе в ситуации с составленным в США "кремлевским списком".

    "Мы не гонимся в этой ситуации за строгой зеркальностью и во вред себе действовать не будем. (…) Отвечать будем, когда и если наш президент, наше руководство, оценив совокупность факторов, придет к выводу, что этот момент настал", — сказал дипломат в интервью газете "Известия".

    По его словам, Россия неоднократно отвечала США как в плане расширения своих списков, в которые включены наиболее антироссийски настроенные американские политические, общественные и другие деятели, так и с точки зрения конкретных мер разного свойства. В качестве примера Рябков привел решение об ограничении численности американского персонала, работающего в дипучреждениях США в России.

    Сергей Толстов. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Толстов: в "кремлевском списке" важны трактовки

    Замглавы МИД РФ напомнил, что Москва  ранее приостановила действие трех соглашений с Вашингтоном в ядерной сфере, Белый дом был уведомлен о том, что это сделано в ответ на недружественную политику, которую проводила предыдущая администрация по отношению к России.

    Читайте также: "Шаг, лишенный смысла": реакция на "кремлевский список" США

    "У нас уже был задействован целый ряд средств и способов материальной — не риторической — реакции на такие шаги. И в нашем арсенале подобного рода меры остаются. Но их возможное применение — предмет отдельного политического решения. Оно если будет приниматься, то по всей совокупности обстоятельств", — сказал Рябков.

    На прошлой неделе Минфин США опубликовал "кремлевский список", куда вошли почти все российское руководство и крупные предприниматели — всего 210 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", принятым в 2017 году. Он не подразумевает автоматического введения санкций, но допускает такие шаги в будущем. Президент РФ Владимир Путин назвал "кремлевский доклад" "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Храм у Десятинного монастыря в Киеве
    Националистический радикализм крепчает
    Вече Саакашвили в Киеве
    Вече Саакашвили: ультиматум Порошенко
    Заявление Игоря Гужвы. Видео
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Заседание Верховной рады Украины
    Украина - Польша: Бандера раздора