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    Россия

    В России заявили о попытке украинца вывезти деталь от ЗРК

    (обновлено: )10410
    По данным Центрального таможенного управления РФ, в ходе осмотра багажа пассажиров, следовавших поездом "Москва-Кишинев", в сумке у гражданина Украины обнаружили прибор с маркировкой "МИ-215 94-6".
    Импульсный магнетрон, который используют в комплексе Оса-АКМ и некоторых типах боевых машин. Изъят у украинца, ехавшего из РФ в Украину
    ctu.customs.ru

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Сотрудники Брянской таможни задержали украинца, пытавшегося вывезти из России компонент зенитного ракетного комплекса, сообщает пресс-служба Центрального таможенного управления РФ.

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    В ходе осмотра багажа пассажиров, следовавших поездом "Москва-Кишинев", в сумке у гражданина Украины обнаружили прибор с маркировкой "МИ-215 94-6". Устройство оказалось импульсным магнетроном, который используют в комплексе "Оса-АКМ" и некоторых типах боевых машин.

    Согласно закону "О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами", вывоз и ввоз такой продукции производится строго по лицензии.

    В отношении украинца возбудили уголовное дело. Ему вменяют перемещение через таможенную границу ЕАЭС предметов военной техники.

    Ранее украинские правоохранители предупредили незаконный вывоз из Украины военных приборов наблюдения. Пресс-служба Госпогранслужбы сообщает, что инцидент произошел в пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей.

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