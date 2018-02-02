В России заявили о попытке украинца вывезти деталь от ЗРК

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Сотрудники Брянской таможни задержали украинца, пытавшегося вывезти из России компонент зенитного ракетного комплекса, сообщает пресс-служба Центрального таможенного управления РФ.

В ходе осмотра багажа пассажиров, следовавших поездом "Москва-Кишинев", в сумке у гражданина Украины обнаружили прибор с маркировкой "МИ-215 94-6". Устройство оказалось импульсным магнетроном, который используют в комплексе "Оса-АКМ" и некоторых типах боевых машин.

Согласно закону "О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами", вывоз и ввоз такой продукции производится строго по лицензии.

В отношении украинца возбудили уголовное дело. Ему вменяют перемещение через таможенную границу ЕАЭС предметов военной техники.

Ранее украинские правоохранители предупредили незаконный вывоз из Украины военных приборов наблюдения. Пресс-служба Госпогранслужбы сообщает, что инцидент произошел в пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей.