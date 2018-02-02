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    Россия

    "Деукраинизация" фресок. В Москве на венок надели платок

    (обновлено: )55840
    В социальных сетях активно обсуждают отреставрированные фрески в московском метро, на одной из которых украинский венок заменили платком, а из-под него развеваются ленточки.
    Деукраинизированная фреска в московском метро
    twitter.com/adagamov

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. В "Московском метрополитене" провели реконструкцию фресок, на одной из них поверх украинского венка нарисовали платок. 

    На "деукраинизированную" фреску на станции "Киевская" обратил внимание Рустем Адагамов, о чем написал в своем Twitter-аккаунте.

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    "Все вдруг обратили внимание, что на одной из обновленных фресок "Киевской" Арбатско-Покровской линии украинский венок на голове девушки исчез и стал платком. М.б. вернули первоначальный вид, каким он был до реставрации в 1980-х? Конспирологи, ваш выход!" — отметил он.

    Рустем Адагамов/Twitter, 2 февраля 2018

    В пресс-службе "Московского метрополитена" поблагодарили за внимание к фрескам на "Киевской" и пояснили: "Так, действительно, на фото 1954 года голову девушки на пано "Танцующие" покрывал платок. Именно поэтому на отреставрированной фреске она представлена в этом облике. Подход согласован Департаментом культурного наследия Москвы".

    twitter.com/adagamov
    Комментарий "Московского метрополитена"

    Подписчики не остались равнодушными к изменениям и активно комментируют их:

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    "Думаю, на сегодня актуально было бы хиджаб изобразить".

    "Судя по ленточкам, она платок на венок повязала".

    "Странно, что ленты не под кокошником".

    "Спасибо, что не чадра".

    "Страшная" месть за снесенных в Украине лениных".

    Несколько дней назад радикалы в балаклавах сорвали в Днепре мероприятие по случаю 74-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, заблокировав в Доме учителя ветеранов и детей.

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