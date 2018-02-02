"Деукраинизация" фресок. В Москве на венок надели платок

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. В "Московском метрополитене" провели реконструкцию фресок, на одной из них поверх украинского венка нарисовали платок.

На "деукраинизированную" фреску на станции "Киевская" обратил внимание Рустем Адагамов, о чем написал в своем Twitter-аккаунте.

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"Все вдруг обратили внимание, что на одной из обновленных фресок "Киевской" Арбатско-Покровской линии украинский венок на голове девушки исчез и стал платком. М.б. вернули первоначальный вид, каким он был до реставрации в 1980-х? Конспирологи, ваш выход!" — отметил он.

Рустем Адагамов/Twitter, 2 февраля 2018

В пресс-службе "Московского метрополитена" поблагодарили за внимание к фрескам на "Киевской" и пояснили: "Так, действительно, на фото 1954 года голову девушки на пано "Танцующие" покрывал платок. Именно поэтому на отреставрированной фреске она представлена в этом облике. Подход согласован Департаментом культурного наследия Москвы".

Подписчики не остались равнодушными к изменениям и активно комментируют их:

"Думаю, на сегодня актуально было бы хиджаб изобразить".

"Судя по ленточкам, она платок на венок повязала".

"Странно, что ленты не под кокошником".

"Спасибо, что не чадра".

"Страшная" месть за снесенных в Украине лениных".

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