В 2017 году российское гражданство получили 85 тыс украинцев

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Российская Федерация предоставила гражданство 85,1 тыс украинцам в 2017 году.

За январь-декабрь прошлого года 85 119 украинцев приобрели гражданство России.

Также за данный период принято решение о выдаче 67 022 видов на жительство для украинцев (проживает по видам на жительство 144 530 украинцев).

Кроме того, украинцы в 2017 году получили 96 612 разрешений на временное проживание (проживает по данным разрешениям 201 631 украинец), сообщает, сообщают Украинские новости со ссылкой на МВД РФ.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко в прошлом году принял в гражданство Украины 969 иностранцев, среди них больше всего сирийцев и россиян — 155 и 139 соответственно.