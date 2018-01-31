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    В России отреагировали на корабли НАТО в Черном море

    (обновлено: )36240
    По мнению депутата Госдумы Дмитрия Белика, любые действия кораблей НАТО в акватории Черного моря - это демонстрация силы и "игра бицепсов", которая рассчитана "на европейский и американский электорат".
    Эсминец Королевских ВМС Великобритании HMS Duncan
    twitter.com/NATO_MARCOM

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что командование НАТО продолжает политику поддержания напряженности в отношениях с Россией в черноморском регионе.

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    Накануне два корабля Альянса — эсминец Королевских ВМС Великобритании HMS Duncan и турецкий фрегат Gaziantep вошли в акваторию Черного моря.

    "Это ничем не прикрытые провокационные действия, любые действия кораблей НАТО в акватории Черного моря — это демонстрация силы. Вся эта игра "бицепсов" рассчитана в первую очередь на европейский и американский электорат, который должен быть уверен, что НАТО — это "владыка моря", а русские должны испугаться и присмиреть", — отметил Белик.

    Он выразил уверенность, что "в реальности натовский генералитет прекрасно понимает, что всеми этими провокациями Россию не запугать". "А вот усилить недоверие и лишний раз убедиться в необходимости иметь современную армию и флот, это можно", — добавил он.

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