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    СМИ посчитали, сколько потеряли олигархи РФ после "кремлевского доклада"

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    США - Россия: санкции преткновения (647)

    (обновлено: )68402
    По информации СМИ, после публикации доклада, в котором оказались 96 российских бизнесменов, их совокупное состояние уменьшилось на $1,06 млрд по состоянию на 20:00 по Киеву.
    Доллары
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Как изменилось за день богатство почти сотни российских миллиардеров, включенных в "кремлевский доклад" Минфина США, посчитало Информационное агентство РБК. За основу были взяты данные онлайн-рейтинга Forbes, обновляющиеся в реальном времени.

    Здание министерства финансов США в Вашингтоне
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Минфин США опубликовал "кремлевский доклад"

    После публикации доклада, в котором оказались 96 российских бизнесменов, их совокупное состояние уменьшилось на $1,06 млрд по состоянию на 20:00 по Киеву. К этому времени Московская и Лондонская биржи, где торгуются основные активы российских миллиардеров, уже закрыты.

    Сам доклад был опубликован около 07:00, а онлайн-счетчик Forbes за точку отсчета принимает оценку активов по состоянию на 17:00 по Североамериканскому восточному времени предыдущего торгового дня (00:00 по Киеву).

    Больше всего в абсолютном выражении подешевели активы Вагита Алекперова ("ЛУКОЙЛ") — на $226 млн, Владимира Лисина ("НЛМК") — на $205 млн, Сулеймана Керимова ("Полюс") — на $102 млн.

    Минфин США в ночь на вторник опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

    Президент РФ Владимир Путин назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".

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