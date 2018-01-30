Верблюд затоптал мужчину в экопарке в России

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. В экопарке Тульской области верблюд затащил к себе в вольер пытавшегося покормить его пьяного мужчину и затоптал его.

Как сообщает во вторник региональное управление СК РФ, информация о смерти мужчины, госпитализированного 27 января, в больнице Веневского района поступила в правоохранительные органы во вторник, уточнили в ведомстве.

"По предварительным данным… на территории экопарка находившийся в состоянии алкогольного опьянения 53-летний мужчина попытался покормить верблюда, в ответ на это животное затащило мужчину на территорию вольера и нанесло ему повреждения, от которых он скончался спустя некоторое время в больнице", — говорится в сообщении.

СК начал доследственную проверку по факту случившегося.

Как пояснила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Зинаида Каминская, животное затоптало мужчину.

Напомним, в Щелковском районе Подмосковья верблюд откусил руку мужчине.