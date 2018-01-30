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    Определен статус членов экипажа пропавшего российского судна "Восток"

    (обновлено: )137
    Морской спасательно-координационный центр сообщил об остановке активной фазы поисков рыболовецкого судна из-за отсутствия надежды найти экипаж "Востока" живым.
    Поиски моряков с затонувшего судна в Японском море
    Пресс-служба ДВРЦ МЧС РФ | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 янв – РИА Новости Украина. Членов экипажа судна "Восток" в Японском море, которое с 25 января не выходит на связь, считают пропавшими без вести, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

    "Двадцать членов экипажа считаются пропавшими без вести", — говорится в релизе пресс-службы.

    Также отмечается, что всем морским и воздушным судам дается дополнительное оповещение о попутном обследовании района кораблекрушения РМС "Восток".

    Японское море. Архивное фото
    Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
    В Японском море пропало судно "Восток": на борту 21 человек, есть украинцы

    По данным российского ведомства, поиски РМС "Восток" проводились в соответствии с требованиями Международной конвенции по поиску и спасанию на море 1979 года и "Руководства по международному авиационному и морскому поиску и спасанию".

    Накануне морской спасательно-координационный центр сообщил об остановке активной фазы поисков из-за отсутствия надежды найти экипаж "Востока" живым. Искать их будут мимо проходящие суда. Во вторник утром МЧС направило на поиски два самолета Бе-200.

    Утром 25 января рыболовецкое судно "Восток" перестало выходить на связь в Приморье, на нем сработал аварийный радиобуй. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры и судовладельца, на борту 20 человек. По данным спасцентра, на месте поисков нашли два спасательных жилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. Следователи возбудили уголовное дело. Судно "Восток" ходит под российским флагом, приписано к Невельску Сахалинской области. Собственником судна является ООО "ДВ-Флот".

    Ранее также сообщалось, что на борту пропавшего судна могут быть украинцы

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