В Петербурге простились с Людмилой Сенчиной

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. В воскресенье, 28 января, прошло прощание с народной артисткой России Людмилой Сенчиной в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии.

Гроб с телом певицы в окружении венков был установлен на сцене Большого зала театра, где Сенчина была солисткой с 1970 по 1975 годы. Все помещение оказалось заполнено поклонниками, которые пришли проститься с певицей.

Во время гражданской панихиды были зачитаны телеграммы со словами соболезнования от президента России Владимира Путина, премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, патриарха Московского и всея Руси Кирилла, министра культуры РФ Владимира Мединского.

Соболезнования от имени губернатора и правительства Санкт-Петербурга выразил вице-губернатор Владимир Кириллов. "Ее безграничный талант снискал уважение и любовь всего советского и российского народа, и где бы она ни выступала, эти выступления всегда заканчивались триумфом… Она навсегда связала свою жизнь с Ленинградом — Петербургом, ее неподдельное искреннее отношение всегда чувствовали зрители, и именно за это ее любили. Память о ней навсегда сохранится в наших сердцах", — сказал он.

"Мы прощаемся не просто с народной артисткой России, мы прощаемся с женщиной удивительной красоты, обаяния, жизнерадостности, жизнелюбия. Мы понимаем, что город понес невосполнимую утрату. Она была настоящей ленинградской, петербурженкой, она не просто любила город, она была его символом. Сенчина — это уникальное явление в нашей музыкальной культуре, в жизни нашего города. Ее песни восхищали, делали нас лучше, в ее песнях была любовь, разлука, жизнелюбие, страдание… Наш долг перед ней — увековечить ее память", — сказал председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Прощание с певицей Л. Сенчиной в Санкт-Петербурге

Проститься с Сенчиной также пришли заслуженный артист РСФСР, народный артист РСФСР Михаил Боярский, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, народный артист России Иван Краско, поэт, народный артист России Илья Резник, композитор и певец Игорь Корнелюк, заслуженный артист России Борис Смолкин, и генеральный директор Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии Юрий Шварцкопф.

Прощание с Сенчиной по актерской традиции завершилось аплодисментами сотен людей, прозвучавшими на улице, когда выносили гроб с телом певицы.

После гражданской панихиды состоится отпевание в Соборе Владимирской иконы Божией матери. Сенчина будет похоронена на Смоленском кладбище в Петербурге.

Сенчина ушла из жизни 25 января на 68-м году жизни после продолжительной болезни.