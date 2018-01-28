Россия наращивает поставки газа в США

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Второй танкер со сжиженным природным газом из России — Provalys — готовится к отправке в США. По информации агентства Bloomberg, в пункт назначения,он должен прибыть примерно к 15 февраля.

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Судно заберет из французского Дюнкерка газ, который ранее прибыл из России. Танкер доставит топливо в Новую Англию (северо-восток США), испытывающую потребность в газе из-за недостаточных поставок сланцевого топлива из других частей США в сезон пикового спроса.

Первый танкер с российским сжиженным газом — Gaselys — согласно данным ресурса Marine Traffic, который отслеживает суда в онлайн-режиме, в настоящее время находится в очереди у входа в Бостонский порт.

Ранее сообщалось, что судно должно было прибыть в США еще 20 января, однако за день до этого неожиданно развернулось и взяло курс на испанский порт Альхесирас. Эти маневры, как позднее объяснила французская компания Engie, носили временный характер и были связаны с погодными условиями.

По данным СМИ, США закупили голубое топливо у России из-за повышения цен на газ на Восточном побережье страны до 6,3 тысячи долларов за тысячу кубометров. Рост стоимости сырья связан с погодными условиями.