В России сравнили "русофобскую политику" США с батарейкой

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич, комментируя новые санкции США в отношении России, завил, что "американцы окончательно перешли на глобальную конфронтацию с Россией по всем направлениям".

В пятницу США ввели новые санкции против 21 гражданина России и Украины (в основном из непризнанных республик ЛНР и ДНР), а также девяти компаний, зарегистрированных в Украине и в РФ, следует из документа, опубликованного минфином США. В список, в частности, попали высокопоставленные чиновники из РФ, структуры "Сургутнефтегаза" и другие российские компании. Как отмечал минфин США, санкции введены в связи с ситуацией в Украине.

"Уже, честно говоря, все равно, кто включен в так называемый санкционный список США сегодня, а кто будет включен завтра. Русофобская политика США — это своего рода батарейки энерджайзер, которые, согласно рекламе, будут работать бесконечно. Причины и следствия уже не имеют никакого значения", — написал он в Facebook в пятницу.

Клинцевич подчеркнул, что "абсолютно ясно, что американцы окончательно перешли на глобальную конфронтацию с Россией по всем направлениям – будь то политика, отношения с конкретными странами, спорт, все что угодно".

"Ответ может быть только один – строительство во всех смыслах сильной и самодостаточной России, чем мы уже занимаемся 15 лет", — добавил он.