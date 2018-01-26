В ДТП с автобусом под Тулой есть раненые украинцы

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Четверо граждан Украины пострадали в ДТП на федеральной автодороге М-4 "Дон" в Тульской области, где частный микроавтобус съехал в кювет, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"По уточненным данным, при съезде в кювет микроавтобуса пострадали шесть человек, в том числе четыре жителя Луганской области Украины. Еще один человек погиб", — сказал собеседник агентства.

mchs.gov.ru ДТП с автобусом под Тулой

По его словам, все пострадавшие госпитализированы.

По данным сайта Myslo, автобус направлялся из Луганска в Москву.

Напомним, шесть человек пострадали в результате столкновения поезда с автобусом на территории морского порта в Черноморске Одесской области.