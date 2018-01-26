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    В ДТП с автобусом под Тулой есть раненые украинцы

    (обновлено: )19603
    По уточненным данным, при съезде в кювет микроавтобуса пострадали шесть человек, в том числе четыре жителя Луганской области Украины.
    ДТП с автобусом под Тулой
    mchs.gov.ru

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Четверо граждан Украины пострадали в ДТП на федеральной автодороге М-4 "Дон" в Тульской области, где частный микроавтобус съехал в кювет, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

    "По уточненным данным, при съезде в кювет микроавтобуса пострадали шесть человек, в том числе четыре жителя Луганской области Украины. Еще один человек погиб", — сказал собеседник агентства.

    mchs.gov.ru
    ДТП с автобусом под Тулой

    По его словам, все пострадавшие госпитализированы.

    По данным сайта Myslo, автобус направлялся из Луганска в Москву.

    Напомним, шесть человек пострадали в результате столкновения поезда с автобусом на территории морского порта в Черноморске Одесской области.

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