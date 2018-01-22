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    В России пятилетняя девочка впала в алкогольную кому

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    По данным региональной прокуратуры, ночью 31 декабря в больницу поступила девочка, имелось острое отравление алкоголем тяжелой степени и алкогольная кома.
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    RIA News Юрий Лашов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. В Забайкальском крае РФ возбудили уголовное дело по факту отравления алкоголем пятилетней девочки во время празднования Нового года, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

    Инцидент произошел в Могочинском районе.

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    "Ночью 31 декабря 2017 года в приемное отделение центральной районной больницы поступила пятилетняя девочка – дочь подозреваемой. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, у ребенка имелось острое отравление алкоголем тяжелой степени, алкогольная кома, что расценивается как тяжкий вред здоровью", — говорится в сообщении.

    В причинении тяжкого вреда здоровью ребенка по неосторожности подозревается 27-летняя ранее судимая мать девочки. По данным следствия, пьяная женщина оставила на столе кружку со спиртным, которое выпила ее дочь

    Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, у ребенка  острое отравление алкоголем тяжелой степени. Расследование контролируется межрайонной прокуратурой.

    Ранее полиция округа Риверсайд в Калифорнии взяла под арест семейную пару, родителей 13 детей возрастом от двух до 29 лет. Они удерживали своих детей в заточении, некоторые из них были закованы в цепи.

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