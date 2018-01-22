В России пятилетняя девочка впала в алкогольную кому

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. В Забайкальском крае РФ возбудили уголовное дело по факту отравления алкоголем пятилетней девочки во время празднования Нового года, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в Могочинском районе.

"Ночью 31 декабря 2017 года в приемное отделение центральной районной больницы поступила пятилетняя девочка – дочь подозреваемой. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, у ребенка имелось острое отравление алкоголем тяжелой степени, алкогольная кома, что расценивается как тяжкий вред здоровью", — говорится в сообщении.

В причинении тяжкого вреда здоровью ребенка по неосторожности подозревается 27-летняя ранее судимая мать девочки. По данным следствия, пьяная женщина оставила на столе кружку со спиртным, которое выпила ее дочь

Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, у ребенка острое отравление алкоголем тяжелой степени. Расследование контролируется межрайонной прокуратурой.

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