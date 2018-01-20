Россия будет требовать в ООН прекращения Турцией операции в Сирии

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Россия будет оказывать Сирии, на территории которой Турция начала военную операцию, дипломатическое содействие, будет поддерживать в ООН требование к Турции прекратить её, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Генштаб Турции в субботу объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в 16.00 по Киеву. Незадолго до этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия фактически начала наземную операцию в Африне.

"В ООН не только Сирия будет требовать прекращения этой операции. Россия поддержит эти требования и будет оказывать Сирии дипломатическое содействие", — сказал Клинцевич.

По его словам, турецкая операция в Африне грубо нарушает суверенитет Сирии.

В случае начала военного конфликта Турции и Сирии дислоцированные на территории САР ВС РФ не будут принимать в нем участие, это не предусмотрено нынешними международными договорами России и Сирии, заявил Клинцевич.

"Россия не будет вмешиваться военным путём, этого наши договоры не предусматривают", — сказал Клинцевич.

При этом он считает, что в условиях начатой Турцией операции военный конфликт Анкары и Дамаска является практически неизбежным.

"Очень велика вероятность того, что сирийские ВС будут вынуждены защищать суверенитет страны", — заявил сенатор.

Ранее Анкара неоднократно осуждала Вашингтон за военную поддержку YPG, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.