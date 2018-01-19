В МИД России сделали резкое заявление по требованиям США к Ирану

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Требования США по иранской ядерной сделке будут неприемлемы для Тегерана, у изменений этого соглашения нет перспектив, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Она не сможет сохраниться в измененном виде, особенно в том, что касается требований США. Это не будет приемлемо для Ирана, это уже понятно, и европейцы, думаю, тоже осознают эту опасность", — сказал он на брифинге.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном. Он отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Тегераном данных договоренностей. При этом Трамп отметил, что если американские усилия по "улучшению" соглашения провалятся, то США выйдут из него.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.