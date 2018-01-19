В России лже-врач вел прием в качестве хирурга и гинеколога

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Скандальный инцидент произошел в больнице города Первоуральск Свердловской области. Главный врач местной больницы обратился в полицию с жалобой на врача-самозванца — некоего гражданина, который переодевался медиком и вел прием пациентов, передает РИА Новости.

Официальное обращение главврача на имя начальника городского отдела МВД было опубликовано в сообществе "Инцидент. Первоуральск" в соцсети "ВКонтакте". В документе указано, что лжедоктора в январе видели в приемном отделении, пищеблоке, травмпункте. Он представлялся хирургом, терапевтом, гинекологом, называл разные фамилии и должности, а при общении с сотрудниками больницы говорил, что идет в администрацию устраиваться на работу сантехником.

15 января он под видом врача неотложной терапии увел несовершеннолетнюю пациентку, ожидавшую осмотра хирурга, в гинекологическое отделение. Как именно проходил прием, не уточняется, в больнице от комментариев отказались, сославшись на занятость.

Тем не менее 16 января врач-самозванец был задержан охранниками медучреждения. Заместителю главного врача он показал паспорт. Выяснилось, что по больнице разгуливал 32-летний ранее судимый Антон Ярин. К обращению на имя начальника городского отдела МВД прикреплены фото с камер видеонаблюдения и копия паспорта лжеврача.

В полиции Ярина быстро узнали: он любит выдавать себя за кого-то другого, посещает разные фирмы и магазины якобы с проверками. "В медицинское учреждение он приходил, как мне кажется, чтобы, так сказать, разведать обстановку. Возможно, вспомнил свое криминальное прошлое. Как говорится, "сколько волка ни корми, он все в лес смотрит". Не исключено, что под видом врача он намеревался узнать, где и что плохо лежит либо в палатах больных, либо в иных помещениях. Но его вовремя обнаружили", — рассказал журналистам глава пресс-службы управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он заверил, что с самозванцем проведут профилактическую беседу.

Сам Ярин считает, что ничего противозаконного не совершил. По его словам, в больнице он навещал знакомого в травматологическом отделении. "Халат просто так надел", — оправдывается самозванец.