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    США подталкивают Киев к кровопролитию в Донбассе - постпред РФ в ОБСЕ

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    Привет, оружие! Поставки из Канады и США (126)

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    По словам Александра Лукашевича, с начала года на границах отдельных районов Донецкой и Луганской областей как минимум трижды фиксировалось появление тяжелых американских беспилотников "Глобал Хок" и один раз самолет-шпион "Боинг Р-8А".
    Украинский военный на фоне флагов США и Украины
    mil.gov.ua

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. США и другие страны, вооружая украинских военных, подталкивают Киев к возобновлению кровопролития в Донбассе и становятся соучастниками военных преступлений, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    wikipedia
    WSJ: предоставленное Украине Javelin и условия со стороны США

    По его словам, с начала года на границах отдельных районов Донецкой и Луганской областей как минимум трижды фиксировалось появление тяжелых американских беспилотников "Глобал Хок" и один раз самолет-шпион "Боинг Р-8А".

    "По информации НПО "Атлантический совет", на вооружении радикального добровольческого батальона "Азов" находятся купленные у американской компании вооружения, включая противотанковые комплексы "Тоу", — заявил Лукашевич на заседании постоянного совета организации.

    Он также заявил, что американская компания "Эйртроник" с апреля прошлого года направляет Киеву ручные гранатометы.

    "Вооружая ВСУ, США и другие страны подталкивают Киев к возобновлению масштабного кровопролития в Донбассе, становятся соучастниками военных преступлений киевского режима", — сказал Лукашевич.

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    Ранее ведущий аналитик британского исследовательского проекта Bellingcat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер заявил, что "Азов" использует в Донбассе летальное вооружение США. Администрация президента США Дональда Трампа в прошлом году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. Президент Петр Порошенко заявил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году.

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