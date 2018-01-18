В РФ о скандальном законе по Донбассу: США "дали добро" на силовой метод

КИЕВ, 18 янв- РИА Новости Украина. США дали санкцию на решение конфликта на юго-востоке Украины силовым методом, считает постпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов.

"Этот закон (о реинтеграции Донбасса — Ред.) принимается в условиях обещанных США поставок летального вооружения Украине. Фактически мы видим, что США дали санкцию на решение конфликта на юго-востоке Украины силовым методом, а не методом политического урегулирования", — заявил Грызлов журналистам.

Парламент Украины в четверг принял в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Документ еще должен подписать президент Украины. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

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Ранее глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что принятый Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса нарушает минские соглашения и развяжет руки военным. В свою очередь представитель самопровозглашенной ЛНР на переговорах в Минске, и.о. министра иностранных дел Владислав Дейнего выразил надежду, что работа контактной группы продолжится, несмотря на принятие Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов заявил, что закон о реинтеграции Донбасса создает правовые и организационные условиядля восстановления территориальной целостности Украины.