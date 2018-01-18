наверх
18.01.201820:01
Курсы валют НБУ
  • USD28.67+ 0.01
  • EUR34.98- 0.06
Рубрики
Ещё
    Россия

    В РФ о скандальном законе по Донбассу: США "дали добро" на силовой метод

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше? (340)

    (обновлено: )130074
    По мнению Бориса Грызлова, закон о реинтеграции принимается в условиях обещанных США поставок летального вооружения Украине. Он убежден, что США дали санкцию на решение конфликта на юго-востоке Украины силовым методом.
    Борис Грызлов. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 янв- РИА Новости Украина. США дали санкцию на решение конфликта на юго-востоке Украины силовым методом, считает постпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов.

    "Этот закон (о реинтеграции Донбасса — Ред.) принимается в условиях обещанных США поставок летального вооружения Украине. Фактически мы видим, что США дали санкцию на решение конфликта на юго-востоке Украины силовым методом, а не методом политического урегулирования", — заявил Грызлов журналистам.

    Парламент Украины в четверг принял в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Документ еще должен подписать президент Украины. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе. 

    Смотрите также: Нардеп Винник о торговле с Донбассом после закона о реинтеграции

    Ранее глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что принятый Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса нарушает минские соглашения и развяжет руки военным. В свою очередь представитель самопровозглашенной ЛНР на переговорах в Минске, и.о. министра иностранных дел Владислав Дейнего выразил надежду, что работа контактной группы продолжится, несмотря на принятие Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса.

    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов заявил, что закон о реинтеграции Донбасса создает правовые и организационные условиядля восстановления территориальной целостности Украины.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вадим Новинский в Верховной Раде.
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    В Одессе затопило улицы
    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине
    Гривны, купюры
    Курс гривны летит в пропасть
    Питание в школе
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших