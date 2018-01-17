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    Россия

    В РФ ответили на возможное увольнением выпускников МГИМО из МИД Польши

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    Польские СМИ сообщили, что выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО) уволят из МИД Польши. В РФ намерены по этому поводу обратиться в Совет Европы.
    Флаги Польши и России
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Информация в СМИ, где говорится о возможности увольнения выпускников МГИМО из МИД Польши, свидетельствует о дискриминации и нарушении прав человека, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

    Флаги Украины и Польши
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    Она утверждает, что намерена обратиться в Совет Европы в связи с этим.

    Ранее радиостанция RMF FM со ссылкой на собственные источники сообщила, что выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО) уволят из МИД Польши. Недавно министерство иностранных дел возглавил Яцек Чапутович, сменивший на этом посту Витольда Ващиковского. По данным радиостанции, одной из главных причин отставки Ващиковского было "нежелание радикальных кадровых изменений".

    "Это настоящая дискриминация и нарушение прав человека, причем можно сказать почти по национальному признаку. Это противоречит всем демократическим нормам. Мы обратимся к уполномоченному по правам человека в Совете Европы, а также комиссию по правам человека Совета Европы. Считаю, что и главы МИД всех европейских государств должны дать публичную оценку данным действиям, откровенно выразить возмущение", — сказала Сутормина.

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    Ранее сообщалось, что новый глава министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович выразил надежду на скорейшее урегулирование проблемных исторических вопросов в отношениях с Украиной.

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