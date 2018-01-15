Состав миротворческой миссии определят Киев и Донбасс - Лавров

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Состав миссии миротворцев ООН в Донбассе должен быть определен Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по деятельности российской дипломатии в 2017 году. Сайт президента Украины Deutsche Welle: кому на руку затягивается принятие закона по Донбассу?

"Национальный состав контингента в соответствии с нашим предложением, в соответствии с практикой ООН определяют стороны конфликта, то бишь его, это состав, нужно будет согласовывать с Киевом, Донецком и Луганском", — заявил министр.

Он напомнил, что предложение РФ о миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ не ограничивается размещением миротворцев только на линии соприкосновения в Донбассе.

"У наблюдателей ОБСЕ есть мандат, в соответствии с которым они передвигаются, — конечно, по согласованию со сторонами, — по обе стороны от линии соприкосновения и регулярно посещают территорию провозглашенных республик в Донецке и Луганске вплоть до границы с Россией, где они бывают за неделю до 20 раз. Наше предложение предполагает обеспечение охраны ООН для этих наблюдателей ОБСЕ повсюду, куда они передвигаются, где они патрулируют в соответствии со своим мандатом", — заявил министр.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения в Донбассе и ни на каких других территориях. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Также Киев отвергает возможность прямых переговоров с ополченцами.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.