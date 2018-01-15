наверх
15.01.201813:52
Курсы валют НБУ
  • USD28.54+ 0.09
  • EUR34.63+ 0.45
Рубрики
Ещё
    Россия

    Состав миротворческой миссии определят Киев и Донбасс - Лавров

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (429)

    (обновлено: )64940
    Сергей Лавров напомнил, что предложение РФ о миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ не ограничивается размещением миротворцев только на линии соприкосновения в Донбассе.
    Глава МИД РФ Сергей Лавров
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Состав миссии миротворцев ООН в Донбассе должен быть определен Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по деятельности российской дипломатии в 2017 году.

    Закон Украины
    Сайт президента Украины
    Deutsche Welle: кому на руку затягивается принятие закона по Донбассу?

    "Национальный состав контингента в соответствии с нашим предложением, в соответствии с практикой ООН определяют стороны конфликта, то бишь его, это состав, нужно будет согласовывать с Киевом, Донецком и Луганском", — заявил министр.

    Он напомнил, что предложение РФ о миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ не ограничивается размещением миротворцев только на линии соприкосновения в Донбассе.

    "У наблюдателей ОБСЕ есть мандат, в соответствии с которым они передвигаются, — конечно, по согласованию со сторонами, — по обе стороны от линии соприкосновения и регулярно посещают территорию провозглашенных республик в Донецке и Луганске вплоть до границы с Россией, где они бывают за неделю до 20 раз. Наше предложение предполагает обеспечение охраны ООН для этих наблюдателей ОБСЕ повсюду, куда они передвигаются, где они патрулируют в соответствии со своим мандатом", — заявил министр.

    Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения в Донбассе и ни на каких других территориях. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Также Киев отвергает возможность прямых переговоров с ополченцами.

    По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Запорожье мужчина, выпав из окна, упал на ребенка
    Атака на УПЦ МП: скандал в Запорожье набирает обороты
    В киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, которые посетили перед новым годом цирк "Кобзов"
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших
    Доллары и гривны, изъятые в конвертационном центре
    Курс гривны летит в пропасть
    ВМС Украины
    Возврат боевой техники из Крыма: согласится ли Украина?