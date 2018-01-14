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    Послы РФ и США решали, "как улучшить российско-американские отношения"

    (обновлено: )19130
    По словам российского посла, в одночасье улучшить отношения стран невозможно, потребуется много усилий с той и с другой стороны: "Мы проанализировали все двусторонние озабоченности, все двусторонние проблемы".
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    Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Мид Хантсман
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Анатолий Антонов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Посол России в США Анатолий Антонов обсудил с американским послом в РФ Джоном Хантсманом улучшение российско-американских отношений.

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    По словам Антонова, встреча состоялась еще в четверг. В госдепе США сообщали, что Хантсман прибыл в Вашингтон для проведения регулярных консультаций.

    Антонов сообщил российским журналистам, что обсудил с Хантсманом, "как улучшить российско-американские отношения".

    "К сожалению, было признано, что в одночасье сделать это невозможно, потребуется много усилий с той и с другой стороны. Мы проанализировали все двусторонние озабоченности, все двусторонние проблемы", — сказал посол.

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    Он пояснил, что во время встречи с Хантсманом были намечены "совместные шаги", что "очень важно".

    "Он будет работать с госдепартаментом, Белым домом и он будет работать на Капитолии, что особенно важно. Мы здесь будем ждать, когда они примут решение о возобновлении российско-американских отношений", — добавил Антонов.

    "Я считаю Хантсмана умным, толковым профессионалом. Я считаю, что встреча прошла хорошая, встреча прошла конструктивная, и я позитивно оцениваю настрой Хантсмана на развитие российско-американских отношений", — подчеркнул дипломат.

    Ранее Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Москва готова работать с Вашингтоном, несмотря на недружественную стратегию национальной безопасности США.

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