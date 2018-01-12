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    Россия

    В Кремле сообщили, кто должен обсуждать статус ДНР и ЛНР

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    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о статусе самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР их представителям и Киеву. По его словам, Россия стороной конфликта не является.
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    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Вопрос о статусе ДНР и ЛНР должен обсуждаться между их представителями и Киевом, Россия стороной конфликта не является, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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    "Что касается республик, то это вопрос, который должен обсуждаться между представителями этих республик и Киевом, потому что именно республики и Киев являются сторонами конфликта. Еще раз повторяю: к сторонам конфликта Россия не относится", — сказал Песков журналистам.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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