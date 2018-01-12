В Кремле сообщили, кто должен обсуждать статус ДНР и ЛНР

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Вопрос о статусе ДНР и ЛНР должен обсуждаться между их представителями и Киевом, Россия стороной конфликта не является, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается республик, то это вопрос, который должен обсуждаться между представителями этих республик и Киевом, потому что именно республики и Киев являются сторонами конфликта. Еще раз повторяю: к сторонам конфликта Россия не относится", — сказал Песков журналистам.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.