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    Россия

    Россиянин остался жив после удара собутыльника топором по голове

    (обновлено: )10020
    По данным следствия, днем 1 января трое жителей села Даниловка распивали спирт. Двое мужчин легли спать, а обвиняемый, взяв топор, подошел к одному из спящих приятелей и ударил его лезвием топора по голове.
    Топор. Архивное фото
    ГУ НП в г. Киев

    КИЕВ, 11 янв – РИА Новости Украина. Следователи в Еврейской автономной области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который ударил своего приятеля по голове лезвием топора, пострадавший выжил благодаря своевременной помощи врачей, сообщает СУСК РФ по региону.

    Пистолет
    RIA News
    С топорами, дубинками, кулаками. Украинцы творят самосуд

    По данным следствия, днем 1 января трое жителей села Даниловка распивали спирт. Двое мужчин легли спать, а обвиняемый, взяв топор, подошел к одному из спящих приятелей и ударил его лезвием топора по голове. После чего сообщил в полицию об убийстве, якобы совершенном неизвестными лицами.

    Отмечается, что благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший жив, однако находится в больнице в тяжелом состоянии. У него открытая черепно-мозговая травма, церебральная кома.

    "Следствие возбудило в отношении 27-летнего жителя села Даниловка уголовное дело по статье "покушение на убийство. Во время допроса под тяжестью предъявленных доказательств мужчина признался в преступлении, а также подтвердил свои показания на месте происшествия", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что, по словам обвиняемого, он хотел убить потерпевшего, но причину объяснить не смог. Мужчина заключен под стражу.

    Ранее сообщалось, что следователи Бурятии задержали подростка по обвинению в убийстве топором двух пенсионеров в поселке Каменск Кабанского района республики из-за подзатыльника.

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