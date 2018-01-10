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    Иск по "крымским турбинам": Siemens ждет разъяснений суда РФ

    (обновлено: )31012
    В Siemens будут ждать разъяснений суда по принятому решению, а также намерены предпринять все необходимые шаги для защиты интересов в иске российской "дочки" немецкого концерна к структурам Ростеха.
    Работник Siemens. Архивное фото
    Siemens Pressebild/Wikimedia Commons

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. В Siemens ждут разъяснений арбитражного суда Москвы, отклонившего иск российской "дочки" немецкого концерна к структурам Ростеха, заявил РИА Новости представитель концерна Вольфрам Трост.

    "Нам известно о решении суда. Мы будем ждать разъяснений суда по принятому решению, но мы по-прежнему намерены предпринять все необходимые шаги для защиты наших интересов", — заявил он.

    Арбитражный суд Москвы отклонил иск российской "дочки" немецкого концерна Siemens к структурам Ростеха — ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ООО ТПЭ) и ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО ТПЭ) — об истребовании у ответчиков турбин, поставленных для строящихся в Крыму электростанций, сообщило в среду агентство РИА Новости.

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    Siemens летом заявил, что все четыре его турбины, предназначенные когда-то для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым. В связи с этим концерн заявил о намерении разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам.

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