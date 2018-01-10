"Крымские турбины": суд отказал "дочке" Siemens в приостановке рассмотрения иска

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Арбитражный суд Москвы отклонил иск российской "дочки" немецкого концерна Siemens к структурам "Ростеха" — ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ООО ТПЭ) и ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО ТПЭ) — об истребовании у ответчиков турбин, поставленных для строящихся в Крыму электростанций, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Истец, производитель спорных турбин ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, на 65% принадлежит Siemens, на 35% — "Силовым машинам"), просил признать незаконным свой договор поставки турбин с ОАО ТПЭ от 10 марта 2015 года, а также истребовать четыре газотурбинные установки из чужого незаконного владения ООО ТПЭ.

"В удовлетворении исковых требований отказать", — сказала судья Аюна Цыдыпова.

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Siemens летом заявил, что все четыре его турбины, предназначенные когда-то для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым. В связи с этим концерн заявил о намерении разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам.