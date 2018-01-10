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    Россия

    В РФ на ГЭС заменят украинское оборудование на российское

    (обновлено: )427130
    В "Русгидро" решили отказаться от оборудования для ГЭС украинских производителей оборудования и заменить его на сделанное на российских заводах.
    Сброс воды на ГЭС
    RIA News Иван Белозеров | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. "Русгидро" после аварии поменяет украинское оборудование на Нижне-Бурейской ГЭС на российское, рассказал глава компании Николай Шульгинов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

    Газовая конфорка
    flickr.com/sunshinecity
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    По данным Нижне-Бурейской ГЭС, 24 августа 2017 года при штатном маневрировании в пролете №1 водосливной плотины ГЭС был поврежден затвор и подтоплена пристанционная площадка. Никто не пострадал, оборудование машинного зала ГЭС повреждений не получило. При лабораторных обследованиях второго, третьего, четвертого затворов Нижне-Бурейской ГЭС дефектов не было обнаружено. С 30 августа первый, второй и третий гидроагрегаты станции включили в сеть.

    По словам Шульгинова, в ходе выявления причин аварии провели в том числе исследование металла, окончательно независимую экспертизу дал Национальный исследовательский технологический университет (МИСиС).

    "Основной вывод – что нарушена технология изготовления упаковки, то есть металл был перегрет, поэтому появилась хрупкость в металле. Кроме того, наблюдаются (это в отчете есть) неметаллические включения в металл. То есть сегодня наша задача – восстановить первый затвор, который упал", — рассказал Шульгинов.

    "Производители и затворов, и всего гидромеханического оборудования, и этой опоры – украинские фирмы. Одна делает затворы – Новокаховский завод "Укргидромех", а саму ось делает "Днепропресс" в Днепропетровске. Мы решили отказаться от этих производителей при таком качестве и будем не только восстанавливать первую опору и затвор, но и менять опоры на оставшихся четырех, причем на сделанные на российских заводах и под контролем того же института, который будет следить за технологией производства этого оборудования", — отметил глава "Русгидро".

    На вопрос президента, не связано ли это со сложными отношениями с украинскими партнерами, Шульгинов ответил отрицательно. По его словам, оборудование было изготовлено еще в 2013–2014 годах. Теперь компания переориентируется на российские заводы.

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