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    Россия

    В российском зоопарке леопард схватил ребенка за голову

    (обновлено: )19001
    Четырехлетний мальчик во время посещения с родителями зоопарка близко подошел к клетке с хищником. Леопард нанес ребенку рваные раны и укусы, его мать также травмирована.
    Леопард в зоопарке. Архивное фото
    RIA News А. Корнющенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 янв – РИА Новости Украина. Прокуратура Уссурийска (Приморский край, РФ) начала проверку по факту нападения леопарда на ребенка в местном зоопарке, сообщает прокуратура Приморья.

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    Ранее полиция сообщила, что семья из города Арсеньева приехала на экскурсию в зоопарк. В момент, когда родители отвлеклись на старшего четырехлетнего сына, младший ребенок остался без присмотра у клетки с леопардом, подошел близко, и хищник схватил его лапами за голову. У мальчика рваные раны и укусы. Мать также получила раны, когда пыталась спасти ребенка. В отношении родителей составлены административные протоколы. В зоопарке после инцидента усиливают меры безопасности: ставят дополнительные ограждения и таблички с напоминанием о присмотре за детьми.

    "По факту травмирования малолетнего ребенка после нападения на него леопарда, произошедшего в зоопарке в январе, Уссурийская городская прокуратура организовала проверку с выездом на место случившегося", — говорится в сообщении.

    Прокуроры дадут оценку мерам безопасности в зоопарке, правилам техники безопасности и производственной санитарии. В частности проверят защитные устройства, отделяющие посетителей от животных, на предмет надежности.

    Ранее жертвой нападения пантеры в частном зоопарке Подмосковья стал гражданин Украины. Он работал смотрителем частного зоопарка и в момент нападения вошел в клетку с хищником.

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