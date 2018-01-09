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    В России обвинили украинские компании в поставке некачественного металла

    (обновлено: )35301
    По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, глава РусГидро во вторник проинформировал президента России Владимира Путина о ликвидации последствий аварии на Нижне-Бурейской ГЭС, где в августе прошлого года была повреждена одна из опор.
    Нижне-Бурейская ГЭС
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    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Причиной дефекта опоры линии электропередачи, из-за повреждения которой произошел масштабный энергосбой на Дальнем Востоке летом 2017 года, стал некачественный металл, который поставлялся с Украины. Об этом рассказал глава компании РусГидро Николай Шульгинов президенту России Владимиру Путину, детали встречи сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Рабочий в цехе Енакиевского металлургического завода в Донецкой области. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    По данным Нижне-Бурейской ГЭС, 24 августа 2017 года при штатном маневрировании в пролете №1 водосливной плотины ГЭС был поврежден затвор и подтоплена пристанционная площадка. Никто не пострадал, оборудование машинного зала ГЭС повреждений не получило. При лабораторных обследованиях второго, третьего, четвертого затворов Нижне-Бурейской ГЭС дефектов не было обнаружено. С 30 августа первый, второй и третий гидроагрегаты станции включили в сеть.

    По словам Пескова, глава РусГидро во вторник проинформировал президента о ликвидации последствий аварии на Нижне-Бурейской ГЭС, где в августе прошлого года была повреждена одна из опор.

    "По заключению МИСиС, причиной дефекта стало качество металла, из которого была сделана опора", — сказал пресс-секретарь президента.

    Путин поинтересовался, кто был поставщиком, на что Шульгинов, по словам Пескова, пояснил, что поставки металла поступали от нескольких компаний с Украины.

    "РусГидро приняло решение переориентироваться в этой части на российских поставщиков", — пояснил Песков по итогам беседы.

    Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины разрешил приватизировать Константиновскую и Мигиевскую гидроэлектростанции, которые расположены в Николаевской области.

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