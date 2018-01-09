В России сообщили о дальнейших действиях по спору с ВТО

КИЕВ, 9 янв – РИА Новости Украина. Россия до конца января попросит ВТО созвать панель арбитров по спору с ЕС по свинине, заявил директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков.

"До конца января мы запросим учреждение панели, которая должна определить правильность наших действий. В случае если это будет сделано, соответственно, европейское сообщество, с нашей точки зрения, потеряет право на введение ответных мер, и эта история закончится ничем", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

"В том случае, если будут найдены какие-то проблемы с выполнением РФ решений арбитров, то у нас будет возможность либо эти проблемы исправить, либо мы снова вернемся за стол обсуждения этой темы — ответных мер со стороны ЕС", — пояснил Медведков.

Ранее Politico стало известно, что из-за ограничения импорта свинины Европейский союз намерен взыскивать с России 1,39 миллиарда евро в год, ВТО уже направила в арбитражный суд требование Брюсселя. Отмечается, что требуемая компенсация равняется общей стоимости экспорта свинины из ЕС в Россию в 2013 году. Планируется, что размер взысканий каждый год будет повышаться на 15%.