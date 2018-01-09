В Минобороны России сообщили подробности атаки на российскую базу в Сирии

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Американский разведывательный самолет находился в районе Хмеймима в момент атаки террористами с помощью беспилотников российской базы в Сирии, сообщило во вторник Минобороны РФ.

Российское военное ведомство прокомментировало заявление представителя Пентагона о том, что технологии, использованные в ходе атаки БПЛА террористов на российские военные объекты в Сирии 6 января, "легкодоступны на открытом рынке". В Минобороны РФ отметили, что для того, чтобы запрограммировать контроллеры управления БПЛА самолетного типа и сброса боеприпасов в системе GPS, необходимо иметь приличную инженерную школу одной из развитых стран. Да и получить точные координаты на основе данных космической разведки далеко не каждому под силу, отметили в военном ведомстве.

".. это заставляет по-новому взглянуть на странное совпадение, почему в период атаки БПЛА террористов на российские военные объекты в Сирии над акваторией Средиземного моря более 4-х часов на высоте 7 тысяч метров барражировал между Тартусом и Хмеймимом именно разведывательный самолет ВМС США "Посейдон", — говорится в сообщении МО РФ.

Ранее сообщалось, что правительственные войска Сирии разблокировали окруженную боевиками территорию военной базы бронетехники в городе Хараста в восточном пригороде Дамаска.