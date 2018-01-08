Россия анонсировала полтысячи учений Воздушно-космических сил

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина.

Воздушно-космические силы (ВКС) в текущем году собираются провести более 500 учений различного уровня. Об этом сообщает в понедельник Минобороны РФ.

"В 2018 году под руководством главнокомандующего Воздушно-космическими силами и должностных лиц Главного командования Воздушно-космических сил спланированы мероприятия боевой подготовки, основными из которых станут более 500 учений различного уровня", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что также планируется провести более 1300 сборовых мероприятий с различными категориями военнослужащих, конкурсы по воздушной полевой выучке среди экипажей боевых расчетов ВКС, включая "Авиадартс-2018", "Ключи от неба-2018", "Воздушные рубежи-2018".

Ранее командующий Силами обороны Эстонии генерал Рихо Террас заявил, что Россия в ходе учений "Запад-2017" "оттачивала навыки для ведения полномасштабной войны против НАТО".