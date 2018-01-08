наверх
08.01.201811:17
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    Россия анонсировала полтысячи учений Воздушно-космических сил

    (обновлено: )18130
    Планируется провести более 1300 сборовых мероприятий с различными категориями военнослужащих, конкурсы по воздушной полевой выучке среди экипажей боевых расчетов ВКС, включая "Авиадартс-2018", "Ключи от неба-2018", "Воздушные рубежи-2018".
    Самолеты ВКС РФ
    Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина

    Минобороны РФ опубликовало видео ударов Ту-22М3 по боевикам ИГ. Видео
    Канал Минобороны России на Youtube
    Авиудар ВКС России по боевикам ИГ в Сирии. Съемки из истребителя Су-35С
    Воздушно-космические силы (ВКС) в текущем году собираются провести более 500 учений различного уровня. Об этом сообщает в понедельник Минобороны РФ.

    "В 2018 году под руководством главнокомандующего Воздушно-космическими силами и должностных лиц Главного командования Воздушно-космических сил спланированы мероприятия боевой подготовки, основными из которых станут более 500 учений различного уровня", — говорится в сообщении.

    В нем отмечается, что также планируется провести более 1300 сборовых мероприятий с различными категориями военнослужащих, конкурсы по воздушной полевой выучке среди экипажей боевых расчетов ВКС, включая "Авиадартс-2018", "Ключи от неба-2018", "Воздушные рубежи-2018".

    Ранее командующий Силами обороны Эстонии генерал Рихо Террас заявил, что Россия в ходе учений "Запад-2017" "оттачивала навыки для ведения полномасштабной войны против НАТО". 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин на месте убийства адвоката Ирины Ноздровской
    Убийство Ноздровской: страна протрезвела
    Больница. Архивное фото
    Паника из-за вспышки гепатита в Николаеве
    Николай Спиридонов. Архивное фото
    Украина 2018: новые испытания
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Приговор для Саакашвили: будет ли депортация?