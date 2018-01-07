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    Россия

    "Бытовой прибор". В РФ самогонный аппарат подорвал жилой дом

    (обновлено: )25710
    Как сообщается, жильцы соседних домов услышали громкий хлопок, а также звон разбившегося стекла. Эпицентр, предположительно, находился на третьем этаже дома.
    Автомобили российской скорой помощи
    RIA News Юрий Лашов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. В России на территории военного городка в Армавире в жилом пятиэтажном доме произошел мощный взрыв самодельного самогонного аппарата. Об этом сообщает российский "Пятый канал".

    Взрыв на предприятии в Новомосковске
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
    Последствия масштабного взрыва в Новомосковске

    По данным местных СМИ, в результате взрыва пострадали два человека, в подъезде произошло частичное обрушение. Однако позже выяснилось, что никаких разрушений не было, а пострадал один человек – сам самогонщик.

    "Взорвался самогонный аппарат, пострадавший один, он обварил руки", — рассказал очевидец.

    Инцидент произошел около шести часов вечера 6 января. В это время жильцы соседних домов услышали громкий хлопок, а также звон разбившегося стекла. Эпицентр, предположительно, находился на третьем этаже дома.

    Между тем, в официальном сообщении местного управления российского МЧС утверждается, что на место выезжали пожарные расчеты, но их помощь не потребовалась: возгорания не было, а взрыв якобы произошел на кухне квартиры от "бытового прибора".

    Пострадавший мужчина госпитализирован.

    Ранее сообщалось, что мужчина бросил гранату во дворе многоэтажного дома в Днепре, пострадал один человек.

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