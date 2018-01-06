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    США злоупотребляют площадкой Совбеза ООН - постпред России

    Тема:

    Мир напрягся. Массовые протесты в Иране (122)

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    Постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя созыв заседания по Ирану, отметил, что США "подрывают авторитет СБ как главного органа, ответственного за поддержание международного мира и безопасности".
    Василий Небензя
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. США злоупотребляют площадкой Совета Безопасности ООН и подрывают авторитет этой структуры, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя созыв США заседания по Ирану.

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    "Сегодня, к сожалению, мы в очередной раз являемся свидетелями того, как США злоупотребляют площадкой Совета Безопасности. Зачем США — постоянный член Совета и один из авторов Устава ООН — подрывают авторитет СБ как главного органа, ответственного за поддержание международного мира и безопасности? Для всех очевидно, что выбранная сегодня тема не соотносится с уставными прерогативами Совета Безопасности", — сказал Небензя в своем выступлении.

    Совет Безопасности ООН в пятницу, 6 января, по инициативе США проводит заседание по Ирану. Накануне постпред США при ООН Никки Хейли заявила об опасности развития ситуации в стране по сирийскому сценарию. Происходящее в Иране, по словам Хейли, затрагивает фундаментальный вопрос прав человека для народа Ирана, а также вопрос международного мира и безопасности.

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    В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в Тегеране.

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил уважение народу Ирана и обещал оказать ему поддержку "в надлежащее время".

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