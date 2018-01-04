"Планы" Украины взорвать российский газопровод: в РФ сделали заявление

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Заявления киевских властей о том, что у них были ранее планы подорвать российский газопровод на территории Украины, идут в логике действий Киева, считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Если послушать украинских официальных лиц, занимающих отнюдь не последние должности, то становится совершенно непонятно, что еще поддерживает существование этого государства. Видимо, только сила инерции. В данном случае я до сих пор удивлен, что помешало украинской стороне подорвать газопроводную систему на своей территории. Это абсолютно вытекало бы из всей логики действий, которой тогда руководствовался Киев, — чем хуже, тем лучше", — заявил РИА Новости Клинцевич.

По словам сенатора, такая же логика находится на вооружении Киева и сейчас.

Клинцевич подчеркнул, что все эти факторы, в том числе полную непредсказуемость киевской власти, и учитывала Россия, принимая решение строить газопровод в обход Украины.

"Иметь с ней какие-либо деловые отношения, в чем мы убеждались не раз, сейчас в принципе невозможно", — отметил парламентарий.

Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак ранее заявил, что у Киева были планы в 2014-2015 годах подорвать газопровод из России на территории Украины.