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    Россия

    "Планы" Украины взорвать российский газопровод: в РФ сделали заявление

    (обновлено: )1354262
    Как отметил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, "полную непредсказуемость киевской власти, и учитывала Россия, принимая решение строить газопровод в обход Украины".
    Франц Клинцевич
    RIA News Яна Лапикова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Заявления киевских властей о том, что у них были ранее планы подорвать российский газопровод на территории Украины, идут в логике действий Киева, считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

    Украина планировала взорвать российский газопровод - замминистра. Видео
    Телеканал ZIK/Youtube
    Украина планировала взорвать российский газопровод - замминистра

    "Если послушать украинских официальных лиц, занимающих отнюдь не последние должности, то становится совершенно непонятно, что еще поддерживает существование этого государства. Видимо, только сила инерции. В данном случае я до сих пор удивлен, что помешало украинской стороне подорвать газопроводную систему на своей территории. Это абсолютно вытекало бы из всей логики действий, которой тогда руководствовался Киев, — чем хуже, тем лучше", — заявил РИА Новости Клинцевич.

    По словам сенатора, такая же логика находится на вооружении Киева и сейчас.

    Клинцевич подчеркнул, что все эти факторы, в том числе полную непредсказуемость киевской власти, и учитывала Россия, принимая решение строить газопровод в обход Украины.

    "Иметь с ней какие-либо деловые отношения, в чем мы убеждались не раз, сейчас в принципе невозможно", — отметил парламентарий.

    Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак ранее заявил, что у Киева были планы в 2014-2015 годах подорвать газопровод из России на территории Украины.

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