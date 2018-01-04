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    Россия

    Москва ответила на "санкционный прессинг Вашингтона"

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    Заместитель главы внешнеполитического ведомства РФ Сергей Рябков заявил, что "мы как противостояли санкционному прессингу Вашингтона, так и будем противостоять".
    Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 янв – РИА Новости Украина. Москва категорически не приемлет угрозы США о расширении санкций, это же относится и к ситуации с Ираном, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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    "Наша позиция давно и хорошо известна: односторонние санкции как метод решения внешнеполитических проблем неприемлем, они незаконны. Проблема в том, что примитивизация внешней политики США зашла слишком далеко. У них нет, по-моему, ничего другого в арсенале ведения дел с другими членами международного сообщества, которые не готовы строиться в шеренгу и следовать за США, кроме санкций", — сказал Рябков.

    Он отметил, что такой подход США является одним из "больших разочарований последних лет, и, наверное, десятилетий".

    "Мы как противостояли санкционному прессингу Вашингтона, так и будем противостоять. И в полной мере наша позиция распространяется, конечно, и на ситуацию в американо-иранских отношениях. Мы подобного рода приемы категорически отвергаем и настаиваем на том, что угрозы санкциями тоже являются нелегитимными методами", — подчеркнул Рябков.

    Ранее официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт заявила, что США рассматривают санкции среди вариантов ответа на действия властей Ирана в отношении участников массовых протестов в стране. Помощник президента США по национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер заявил, что выступает за дополнительные санкции в отношении иранского правительства.

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