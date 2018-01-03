Стали известны подробности жуткого ДТП в России

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. В результате столкновения двух иномарок на трассе в Октябрьском районе ХМАО погибла семья из Сургута с двумя детьми, сообщила РИА Новости коллега погибших.

Столкновение легковых автомобилей Mazda 6 и Renault Duster произошло на 158-м километре трассы "Ханты-Мансийск — Нягань", в результате происшествия погибли 10 человек, среди них четверо детей. Как предполагают в полиции, в автомобиле Mazda находилась семья из Сургута.

По словам собеседницы агентства, погибшие мужчина и женщина работали в одной из местных строительных компаний.

"Она была инженером сметно-договорного отдела, он — водитель. Свадьба была меньше года назад", — рассказала коллега погибших, заявив, что авария также унесла жизни двоих детей, младшему из которых не было и полугода. Она добавила, что в настоящее время сотрудники компании собирают средства, которые намерены передать родителям погибших для организации похорон. Кем семье из Сургута приходится еще один человек, находившийся в автомобиле в момент смертельного ДТП, собеседница агентства не уточнила.

По факту аварии полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам регионального следственного управления разобраться во всех обстоятельствах произошедшего и при наличии оснований ходатайствовать перед прокуратурой о передаче материалов уголовного дела в свое производство для дальнейшего расследования.