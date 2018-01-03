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    Россия

    Стали известны подробности жуткого ДТП в России

    (обновлено: )50811
    По информации одной из коллег погибших, в результате столкновения двух иномарок погибла семья из Сургута с двумя детьми: она была инженером сметно-договорного отдела, он - водитель, свадьба была меньше года назад.
    На месте жуткого ДТП в Ханты-Мансийском округе России
    МЧС РФ

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. В результате столкновения двух иномарок на трассе в Октябрьском районе ХМАО погибла семья из Сургута с двумя детьми, сообщила РИА Новости коллега погибших.

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    ren.tv
    Смертельное ДТП с автобусом в Москве. Видео с регистратора

    Столкновение легковых автомобилей Mazda 6 и Renault Duster произошло на 158-м километре трассы "Ханты-Мансийск — Нягань", в результате происшествия погибли 10 человек, среди них четверо детей. Как предполагают в полиции, в автомобиле Mazda находилась семья из Сургута.

    По словам собеседницы агентства, погибшие мужчина и женщина работали в одной из местных строительных компаний.

    "Она была инженером сметно-договорного отдела, он — водитель. Свадьба была меньше года назад", — рассказала коллега погибших, заявив, что авария также унесла жизни двоих детей, младшему из которых не было и полугода. Она добавила, что в настоящее время сотрудники компании собирают средства, которые намерены передать родителям погибших для организации похорон. Кем семье из Сургута приходится еще один человек, находившийся в автомобиле в момент смертельного ДТП, собеседница агентства не уточнила.

    По факту аварии полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам регионального следственного управления разобраться во всех обстоятельствах произошедшего и при наличии оснований ходатайствовать перед прокуратурой о передаче материалов уголовного дела в свое производство для дальнейшего расследования.

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