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    Россия

    В России женщина задушила сожителя поясом от халата в доме соперницы

    (обновлено: )126
    Сообщается, что ревнивица разыскала в доме общей знакомой в Саратовском районе своего сожителя, и там в ходе ссоры нанесла два ножевых ранения хозяйке жилища, а затем - в грудь и живот своему сожителю.
    Скорая помощь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Следствие в Саратовской области возбудило уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в убийстве любовника на почве ревности, сообщило в среду областное СУСК.

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    По версии следствия, во вторник вечером 46-летняя подозреваемая разыскала в доме общей знакомой в Саратовском районе своего сожителя, с которым ранее у нее происходили конфликты на почве ревности, и там в ходе ссоры нанесла два ножевых ранения хозяйке жилища, а затем — в грудь и живот своему сожителю, после чего накинула ему на шею пояс от халата и задушила. Хозяйку дома госпитализировали с травмами в больницу.

    "В настоящее время злоумышленница задержана, ей предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

    Уголовное дело возбудили по статье "Убийство". Фигурантке дела грозит до 15 лет лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что в одном из магазинов Уфы гражданин Узбекистана зарезал сожительницу, а потом пытался совершить самоубийство.

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