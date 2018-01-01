В Москве впервые за много дней появилось солнце

КИЕВ, 1 янв – РИА Новости Украина. В столице РФ впервые за много дней появилось солнце – первый день нового года встретил москвичей теплой, солнечной погодой с голубым небом.

Декабрь выдался в столице очень теплым и дождливым. Дождь шел даже утром 31 декабря. При этом в последние недели солнечных дней в Москве не было.

В соцсетях даже стала ходить шутливое предупреждение, что в случае "если вы увидите на небе яркий желтый шар — не пугайтесь, это то, что в древности называли солнце".

Как сообщает погодный центр "Фобос", в понедельник, первого декабря, температура воздуха днем в столице России составит +2…+3 градуса, во вторник — +3…+2, ожидаются локальные осадки.

Ранее синоптики передавали, что 29 декабря 2017 года в Москве был установлен температурный рекорд — температура поднялась до +3,7 градусов.