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    В Москве впервые за много дней появилось солнце

    (обновлено: )65
    В течение нескольких недель из-за пасмурной погоды жители столицы России не могли видеть солнце. В Москве 1 января 2018 года стало первым ясным днем впервые за много дней.
    Морозы в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 янв – РИА Новости Украина. В столице РФ впервые за много дней появилось солнце – первый день нового года встретил москвичей теплой, солнечной погодой с голубым небом.

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    Декабрь выдался в столице очень теплым и дождливым. Дождь шел даже утром 31 декабря. При этом в последние недели солнечных дней в Москве не было.

    В соцсетях даже стала ходить шутливое предупреждение, что в случае "если вы увидите на небе яркий желтый шар — не пугайтесь, это то, что в древности называли солнце".

    Как сообщает погодный центр "Фобос", в понедельник, первого декабря, температура воздуха днем в столице России составит +2…+3 градуса, во вторник — +3…+2, ожидаются локальные осадки.

    Ранее синоптики передавали, что 29 декабря 2017 года в Москве был установлен температурный рекорд — температура поднялась до +3,7 градусов.

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