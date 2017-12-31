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    Жалеть не о чем. В РФ отреагировали на отмененный визит сенаторов США в Москву

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    США - Россия: санкции преткновения (613)

    (обновлено: )27840
    По словам российского сенатора Алексея Пушкова, несостоявшийся визит в Москву сенаторов США вряд ли помог бы улучшению отношений, "лекций о демократии уже наслушались".
    Алексей Пушков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что не стоит сожалеть о несостоявшемся визите в Москву американских сенаторов.

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    "Несостоявшийся визит в Москву сенаторов США вряд ли помог бы улучшению отношений. Лекций о демократии мы уже наслушались. Жалеть не о чем", — написал он в Twitter.

    ​Ранее американские СМИ сообщали, что сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Джон Барассо решили воздержаться от поездки в Россию после того, как Москва отказала в визе их коллеге-демократке Джинн Шахин. Посольство России в США назвало "абсолютной неправдой" заявление о том, что визит конгрессменов в Россию был отменен по вине российской стороны. В миссии добавили, что Москва настроена на восстановление межпарламентских связей.

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