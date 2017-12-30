В Москве произошло очередное ЧП с пассажирским автобусом

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Пассажирский автобус на севере Москвы съехал с маршрута и, возвращаясь по инструкциям пассажиров на правильный маршрут, врезался в ехавшую впереди машину, передает корреспондент РИА Новости.

Автобус №173 от метро "Речной вокзал" около 23 часов вечера в пятницу съехал с маршрута: водитель свернул не в ту сторону и поехал в область по Ленинградскому шоссе.

В какой-то момент пассажиры обратили на это внимание. Один из них подсказал водителю, где именно будет возможность совершить разворот, и автобус, двигавшийся в крайнем правом ряду с наименьшей скоростью, немного прибавил. Через несколько километров водитель развернулся и какое-то время двигался по дублеру. Когда транспортное средство вернулось на Ленинградское шоссе, пассажиры с задней площадки указали на необходимость сообщить водителю, когда пора совершать очередной маневр, чтобы вернуться на маршрут.

При попытке свернуть на МКАД автобус столкнулся с двигавшейся впереди легковой машиной. Скорость транспортных средств была небольшой, в результате происшествия никто не пострадал.

Пассажиры посереди дороги вышли из автобуса, участники ДТП остались ждать приезда полиции.

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Задняя часть легкового автомобиля получила заметные повреждения, автобус был поврежден менее значительно.

Инцидент произошел после двух резонансных происшествий с автобусами в Москве. В понедельник, 25 декабря, автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" на западе Москвы. Жертвами ДТП стали четыре человека, 11 получили травмы. В пятницу, 29 декабря, водитель автобуса, пытаясь уйти от столкновения с другой машиной, наехал на остановку общественного транспорта у станции метро "Сходненская", пострадали три человека.