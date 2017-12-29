Россиян предупредили об опасности птичьего гриппа на ОИ в Южной Корее

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КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Роспотребнадзор предупредил о возможной опасности вируса птичьего гриппа в Южной Корее и рекомендовал всем участникам и посетителям Олимпийских игр в Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года, принять соответствующие меры профилактики, говорится в сообщении на сайте российского ведомства.

Ранее Роспотребнадзор сообщал об опасности новых вспышек птичьего гриппа в Европе.

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"В настоящее время в Южной Корее отмечается неблагополучие по птичьему гриппу. Высокопатогенный вирус птиц H5N6 выделен из помета диких птиц в 90 километрах южнее Сеула, а также на фермах к югу и юго-востоку от Сеула в радиусе от 230 до 300 километров. Ранее сообщалось о вспышке вируса гриппа птиц H5N6 в провинциях на юго-западе страны", — говорится в сообщении.

Также ведомство рекомендует всем гостям и участникам, планирующим поездку в Южную Корею, быть привитыми против сезонного гриппа, не посещать птицеводческие хозяйства, избегать контакта с домашней и дикой птицей в домашних хозяйствах, рынках, на открытых водоемах, зоопарках, не употреблять продукты птицеводства не прошедшие термическую обработку и чаще мыть руки водой с мылом.

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По данным ведомства, по состоянию на 20 декабря текущего года случаев заболевания среди людей не установлено.

Напомним, россияне, которые были допущены до Олимпиады в Южной Корее под нейтральным флагом, не смогут использовать российскую символику.