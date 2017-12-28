В России гражданку Украины подозревают в торговле наркотиками

КИЕВ, 28 дек – РИА Новости Украина. Правоохранители задержали в Волгоградской области двух женщин, подозреваемых в торговле синтетическими наркотиками, сообщила РИА Новости представитель ГУМВД России по региона Светлана Смольянинова.

По информации источника, предполагаемая организатор – 28-летняя сотрудница "Агентства развития туризма и социокультурных проектов", ее подельница – 30-летняя гражданка Украины.

"Вначале в момент закладки наркотиков была задержана 30-летняя женщина. Через нее удалось выйти на предполагаемую организатора незаконного бизнеса, которая также задержана", — сказала собеседница агентства. При задержании у женщины в машине были найдены 61 сверток с синтетическим наркотиком.

Возбуждено уголовное дело, обе женщины находятся под арестом. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Ране сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен объявить в стране чрезвычайное положение в связи с ростом случаем злоупотребления наркотиков, в частности опиодов.