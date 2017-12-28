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    Процесс обмена пленными в Донбассе будет продолжен - МИД РФ

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    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности (399)

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    То, что сотни человек в канун Нового года вернулись в свои семьи, "к своим близким людям, не может не радовать", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
    Здание министерства иностранных дел РФ в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Процесс обмена пленными между Украиной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР будет продолжен, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Обмен пленными 27 декабря 2017
    REUTERS Valentyn Ogirenko
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    "Мы, безусловно, приветствуем гуманитарный аспект состоявшегося 27 декабря обмена пленными. То, что сотни человек в канун Нового года вернулись в свои семьи, к своим близким людям, не может не радовать. Вместе с тем мы понимаем, что это лишь начало процесса, исходим из того, что для полной реализации "всех на всех" в соответствии с шестым пунктом минских соглашений соответствующая работа будет продолжена", — сказала Захарова.

    "Но, к сожалению, не можем не констатировать, что поведение киевского режима даже в рамках этой гуманитарной акции вызывает просто сожаление. Хорошо, что почти все получилось, даже несмотря на те шаги, которые киевский режим предпринимал", — добавила она.

    В среду в Украине состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенным ДНР и ЛНР — 165 и 73 человека соответственно.

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