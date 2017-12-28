Песков: осужденные в России украинцы - не пленные

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Граждане Украины, которые осуждены по российскому законодательству и отбывают наказание, не являются пленными, окончательные решения по ним принимаются на высшем уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности обмена украинцев, осужденных в России.

"Безусловно, они не могут считаться пленными или удерживаемыми лицами. Они осуждены в России по российскому законодательству. Но в любом случае, конечно, подобные

вопросы — они решаются на высшем уровне, и все зависит от тех решений, которые принимает глава государства", — сказал Песков журналистам.

Москва готова предпринять все меры по освобождению российских граждан в процессе обмена пленными с украинской стороной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Работа ведется в целом. Поскольку в минских договоренностях речь идет о принципе "всех на всех", то, безусловно, этот сам по себе процесс, он, конечно, поддерживается в Москве", — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, поддерживают ли в Кремле предложение лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука провести второй этап обмена пленными по формуле "74 на 29".

Песков подчеркнул, что в Москве готовы к принятию мер по освобождению россиян.

"Безусловно, в Москве есть заинтересованность видеть своих граждан у себя в стране. И конечно, мы готовы будем принять все меры, которые необходимы для освобождения российских граждан", — отметил он.

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Ранее в Украине состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, ДНР и ЛНР — 233.