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    Россиян предупредили об опасности птичьего гриппа в Европе

    (обновлено: )24
    Министерство по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании (DEFRA) опубликовало обновленную оценку возможного пути распространения вируса H5N6 в Нидерландах.
    Укправление Роспотребнадзора
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Укриана. Роспотребнадзор предупреждает об опасности новых вспышек птичьего гриппа в Европе, соответствующее сообщение опубликовано на сайте российского ведомства.

    "Согласно информации Международной организации здоровья животных (OIE) от 22 декабря текущего года, официальные власти Голландии доложили о новой вспышке птичьего гриппа H5N6 у дикой водоплавающей птицы (утки, гуси, лебеди и другие.) в двух провинциях страны. В начале декабря в Голландии была зафиксирована первая вспышка гриппа H5N6, похожего на недавние вспышки в Южной Корее и Китае", — говорится в сообщении.

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    В другом докладе OIE говорится о вспышке птичьего гриппа H5N8 в Италии, которая началась 10 декабря на одной из утиных ферм на северо-востоке страны и поразила более тысячи особей, добавили в ведомстве.

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    Также отмечается, что министерство по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании (DEFRA) 21 декабря 2017 года опубликовало обновленную оценку возможного пути распространения вируса H5N6 в Голландии. В частности, в документе указывается на то, что страна является промежуточным местом отдыха при миграции диких перелетных птиц в Великобританию и опасность заноса вируса сохраняется до февраля следующего года.

    Российское ведомство уточняет, что по состоянию на 22 декабря 2017 года, в Нидерландах и Италии не было зарегистрировано ни одного случая передачи человеку указанных вирусов от птиц.

    Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

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