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    Тиллерсон призвал Лаврова вернуть российских наблюдателей в СЦКК

    (обновлено: )25630
    В сообщении госдепа по итогам разговора Рекса Тиллерсона и Сергея Лаврова говорится, что госсекретарь США попросил Россию вернуть своих представителей в Совместный центр контроля и координации и снизить уровень насилия.
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе телефонного разговора в понедельник попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова, чтобы Москва вернула своих наблюдателей в СЦКК в Донбассе, говорится в сообщении госдепа по итогам этого разговора.

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    "Подчеркивая озабоченность США растущим насилием на востоке Украины, госсекретарь попросил Россию вернуть своих представителей в Совместный центр контроля и координации (СЦКК) и снизить уровень насилия", — говорится в сообщении.

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    В середине декабря МИД России сообщил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК. В министерстве напомнили, что СЦКК сталкивался с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле допускают возвращение российских офицеров в СЦКК, если Киев прекратит провокационные действия в их отношении и даст им возможность и условия для выполнения своей функции.

    Возвращения российских офицеров в СЦКК уже требовали лидеры стран "нормандской четверки" — Германии и Франции.

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