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    Россия

    Скончался один из создателей российского интернета

    (обновлено: )86
    Валерий Бардин работал программистом в Институте атомной энергии им. И. В. Курчатова. Именно там при активном участии Бардина в конце 1980-х годов была создана компьютерная сеть, вскоре подключенная к интернету.
    Валерий Бардин
    открытые источники

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Один из создателей российского интернета Валерий Бардин скончался в возрасте 63 лет, сообщил его друг Дмитрий Бурков, также принимавший участие в создании Рунета.

    "Сегодня умер Валерий Бардин", — написал на своей странице в Facebook Бурков.

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    Бардин родился 6 января 1954 года, в 1982 году закончил Московский инженерно-физический институт. Работал программистом в Институте атомной энергии им. И. В. Курчатова (сейчас Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"). Именно там при активном участии Бардина в конце 1980-х годов была создана компьютерная сеть, вскоре подключенная к интернету.

    Впоследствии он принимал участие в создании большого количества проектов в области компьютерных сетей и информационных технологий. Среди них — советская операционная система ДЕМОС, первые в России интернет-провайдеры "Демос" и "Релком", первое новостное интернет-СМИ "Национальная служба новостей", Национальная электронная библиотека, аналитическая база данных "Интегрум".

    Лауреат премии Совета министров СССР (1988 год), обладатель Национальной Intel Интернет-премии 2000 года в номинации "Дело Всей Жизни".

    Напомним, в августе скончался системный программист и администратор Андрей Чернов, который изобрел кодировку KOI8-R и участвовал в создании Рунета.

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