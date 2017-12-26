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    Россия

    Путина официально выдвинули на пост президента России

    (обновлено: )4750
    За выдвижение Путина на пост президента России проголосовала инициативная группа. Ранее он заявлял, что пойдет как самовыдвиженец, однако рассчитывает на поддержку партий.
    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Инициативная группа на официальном собрании проголосовала за выдвижение действующего президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства в 2018 году, передает корреспондент РИА Новости.

    Политический эксперт Сергей Быков
    Интернет-издание "Грушевского, 5"
    Быков: заявления Путина, шесть главных выводов

    "Предлагаю принять решение. Ставлю вопрос на голосование…. Решение принято единогласно", — озвучила результаты голосования руководитель центра одаренных детей "Сириус" Елена Шмелева, возглавившая инициативную группу.

    Путин на ежегодной пресс-конференции в середине декабря заявил, что пойдет на выборы-2018 как самовыдвиженец, но рассчитывает на поддержку партий и общественных организаций.

    Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

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