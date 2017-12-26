Путина официально выдвинули на пост президента России

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Инициативная группа на официальном собрании проголосовала за выдвижение действующего президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства в 2018 году, передает корреспондент РИА Новости.

"Предлагаю принять решение. Ставлю вопрос на голосование…. Решение принято единогласно", — озвучила результаты голосования руководитель центра одаренных детей "Сириус" Елена Шмелева, возглавившая инициативную группу.

Путин на ежегодной пресс-конференции в середине декабря заявил, что пойдет на выборы-2018 как самовыдвиженец, но рассчитывает на поддержку партий и общественных организаций.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.