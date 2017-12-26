"Газпром" готов поставить Украине 5 млрд кубов газа по предоплате

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. "Газпром" ждет заявки от Украины на поставку газа, которая будет выполнена при условии предоплаты, сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.

"Мы ждем исполнения контракта. Украина имеет право, предоплатив газ, купить эти 5 миллиардов (кубометров — Ред.)", — сказал Медведев в интервью телеканалу "Россия 24".

Стокгольмский арбитраж в пятницу, 22 декабря, вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа в Украину. Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 миллиардов кубометров. Согласно сообщению "Газпрома", закупать его газ в этих объемах Киев обязан, начиная с 2018 года.

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"Нафтогаз" счел решение суда в Стокгольме победой и оценил свой положительный эффект от него в 75 миллиардов долларов, включив в эту сумму все, что он мог бы заплатить "Газпрому" при самом негативном для украинской госкомпании решении суда. В частности, экономия образовалась из-за ретроактивного снижения цены газа для второго квартала 2014 года – до 352 долларов с 485 долларов за тысячу кубометров. "Нафтогаз" также сообщил, что суд отменил запрет на реэкспорт российского газа и привязку цены на газ к нефтепродуктам.

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Основная часть претензий "Газпрома" к "Нафтогазу" в рамках спора по поставкам приходилась на штрафы за недобор газа по контрактному правилу "бери или плати" (take or pay). Кроме того, "Газпром" требовал оплатить долг за газ, поставленный в мае-июне 2014 года, и пени за просрочку оплаты. "Нафтогаз" же требовал ретроактивного изменения цены на газ, возмещения переплат за непересмотренные цены и отмены запрета на перепродажу газа, предусмотренного контрактом.

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